Москва, , 10:35 — REGNUM

Усовершенствовать систему оценки результативности научных организаций, в частности, оценивать перспективные исследования вузов, предложил заместитель министра науки и высшего образования РФ академик Григорий Трубников. Об этом 26 июня сообщает издание «Наука в Сибири».

«На мой взгляд, эта система оценки результативности научных организаций приводит адекватный список критериев, по которым действительно экспертной комиссии можно принять решение об отнесении научной организации к той или иной категории», — сказал Трубников на заседании президиума Российской академии наук в Москве.

Вместе с тем, он рекомендовал внести в эту систему ряд изменений. В частности, разработать и согласовать с представителями высшего образования критерии оценки вузов по новому профилю «Перспективные исследования», доработать методики расчета минимальных значений показателей результативности научной деятельности и оценки организаций, которые выполняют инновационные исследования и разработки.

В свою очередь президент РАН академик Александр Сергеев предложил, чтобы Академия наук взяла на себя инициативу по созданию экспертной комиссии, которая будет раз в пять лет посещать научные организации для оценки их деятельности, как это происходило раньше.

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