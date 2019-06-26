Пласт, Челябинская область, , 10:25 — REGNUM

В Пластовском районе Челябинской области при раскопках на могильнике Степное 25 найден уникальный мегалитический ритуальный комплекс. Его нашли участники археологической экспедиции учебно-научного центра изучения проблем природы и человека Челябинского госуниверситета, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

Комплекс времён бронзового века, которым в течение нескольких веков пользовались для совершения обрядов погребения и жертвоприношения, состоял из четырёх грубо обработанных каменных глыб (менгиров). По оценке учёных, у него был астрономический смысл. Объекты ориентированы на основные астрономические события, а также на доминирующие вершины близстоящих гор.

Под менгирами нашли следы жертвоприношений. В жертву древние люди приносили корову, лошадь, телёнка, а также остатки украшений. Кроме того, здесь сжигали тела людей.

Как отмечает директор центра Елена Куприянова, на Урале древние мегалиты пока мало изучены. Часто, кроме самих вкопанных в землю камней, археологи не могут найти никаких других артефактов. В последнем случае удалось изучить и мегалиты, и следы ритуалов, которые с ними связаны. Учёная также обратила внимание на различную керамику, которая при этом использовалась, и предположила, что ими пользовались представители нескольких археологических культур в течение веков, и период этот может быть от эпохи Аркаима до конца бронзового века.

Коллекции с раскопок поступят в Музей археологии вуза. Желающие смогут увидеть их уже осенью.