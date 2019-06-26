Иркутск, , 10:28 — REGNUM

Концентрация продуцирующих токсины бактерий выросла в воде озера Байкал до предельных значений. Об этом заявил директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов, выступая на Всероссийском водном конгрессе.

При увеличении концентрации токсинов вода из Байкала перестанет быть пригодной для питья, пояснил он.

«Водичку такую пить уже нельзя по содержанию этих токсинов», — сказал Федотов.

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Он рассказал, что почти по всему мелководью озера распространилась водоросль спирогира, из-за чего меняется экосистема Байкала. Примером служит исчезновение байкальских губок. Также влияют на водную экосистему масштабные лесные пожары.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты назвали спирогиру причиной массовой гибели рыбы и раков на северном побережье Байкала. Погибшие особи байкальского бычка-подкаменщика и рака гаммаруса были обнаружены в 8 км от Северобайкальска 12 июня.

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