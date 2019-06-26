Москва, , 10:05 — REGNUM

В последнее время в российской академической среде нарастает недовольство и высказывается критика системы оценки научной деятельности по показателям публикационной активности, сообщает 26 июня пресс-служба Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ).

Учёные недовольны тем, как оценивается количество статей и цитирований, подсчётом индекса Хирша, импакт-фактора журналов. Вместе с тем аналогичная критика существует и за рубежом, в связи с чем в АНРИ предложили задуматься над Манифестом медленной науки, изданным Академией медленной науки (Берлин) в 2010 году.

«Мы ученые. Мы не постим в блоги. Мы не ведем твиттер. Нам нужно время.

Не поймите нас неправильно — мы поддерживаем ускоренное развитие науки в XXI в. Мы приветствуем постоянной поток рецензируемых научных публикаций и их важность для науки; мы принимаем необходимость научных блогов, соцсетей и продвижения в науке; мы одобряем развитие специализации и диверсификации во всех дисциплинах. Мы также понимаем важность исследований, посвященных охране здоровья и будущему процветанию. Все мы тоже в этой игре.

Тем не менее, мы считаем, что это еще не все. Ученому нужно время, чтобы думать. Ученому нужно время, чтобы читать, и время, чтобы ошибаться. Ученый не всегда знает прямо сейчас, что из этого может получиться в будущем. Наука развивается неравномерно, случаются резкие скачки или неожиданный прорыв, но должен существовать и медленный темп развития науки, и это будет справедливым.

В течение сотен лет медленная наука была единственно возможной формой науки. Мы считаем, что сегодня она нуждается в возрождении и защите. Обществу необходимо дать ученым время, которое им требуется, и, что еще важнее, ученые не должны торопиться.

Нам нужно время, чтобы думать. Нам нужно время, чтобы переварить информацию. Нам нужно время, чтобы неправильно понять друг друга, особенно когда мы пытаемся восстановить потерянный диалог между гуманитарными и естественными науками. Мы не можем постоянно объяснять вам, чем именно занимается наша наука и какую выгоду она принесет, потому что мы сами пока еще этого не знаем. Науке нужно время.

— Потерпите, пока мы думаем».

АНРИ была создана в 2015 году при поддержке министерства образования и науки России, в первую очередь — для развития общероссийской системы научно-периодических изданий (журналов), а также расширения их присутствия в международном научно-информационном пространстве. Ассоциация сотрудничает с крупнейшими международными издательскими домами и интеграторами научной информации (в том числе Scopus и Web of Science).