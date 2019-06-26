Иркутск, , 10:05 — REGNUM

В ближайшем будущем увеличение концентрации токсинов в Байкале приведёт к тому, что вода из озера перестанет соответствовать санитарным нормам, заявил директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов.

слова учёного, сказанные на Всероссийском водном конгрессе. «Водичку такую пить уже нельзя по содержанию этих токсинов», — цитирует РИА «Новости на

Андрей Федотов также напомнил, что практически по всему мелководью Байкала уже распространилась водоросль спирогира, а в некоторых местах она цветёт круглогодично. От такого изменения экосистемы повсеместно исчезают, например, байкальские губки.

Также иркутского учёного тревожат масштабные лесные пожары, практически постоянно полыхающие рядом с Байкалом. По словам Андрея Федотова, от этого природного бедствия водная экосистема Байкала получает большое количество такого биогенного компонента, как аммоний.

Напомним, в мае 2019 года сотрудники Лимнологического института заявили, что не могут согласиться с позицией Минприроды России, предлагающей многократно увеличить допустимую массу и концентрацию веществ, сбрасываемых со сточными водами в озеро Байкал. В многочисленных приложениях, направленных в адрес руководства профильного ведомства, Андрей Федотов заявил, что это погубит Байкал.

«На фоне негативных изменений, происходящих в последние годы в мелководной зоне Байкала и в местах с возросшей антропогенной нагрузкой, чрезвычайно опасно вводить нормативы, в которых содержание сбрасываемых компонентов многократно ( например, по нитратам — в 120 раз, минерального фосфата — в 50 раз ) превышает их фоновые содержания в байкальской воде». Директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов

В пример учёный привёл очистные сооружения Северобайкальска, которые посредством реки Тыя поставляют в озеро Байкал 6−6,2 тонны фосфатов в год.

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«Это имеет катастрофические последствия для мелководной зоны Байкала ниже устья Тыи на протяжении порядка 10 километров. На этом участке величина биомассы выброшенных на берег Байкала водорослей доходит до 90 килограммов на квадратный метр». Директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов

По его мнению, поправки Минприроды по поводу выбросов необходимо доработать с учётом мирового опыта по очистке сточных вод. Причём работы должны вестись при участии научного сообщества и разработчиков продукции по водоочистке.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последние несколько лет самый большой на Земле резервуар пресной воды подвергается массированным нападкам со стороны тех, кто намеревается по максимуму освоить его природные богатства и рекреационные ресурсы в ущерб экологии. Чего только стоит многократное сокращение водоохранной зоны Байкала, принятое в момент кемеровской трагедии с ТЦ «Зимняя вишня» и «сливание» Байкала (постановление «О предельных значениях уровня воды в озере Байкал в 2018—2020 годах», подписанное «под ёлочку»).

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