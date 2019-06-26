Томск, , 09:22 — REGNUM

Биологи Томского государственного университета (ТГУ) выяснили, что водный экстракт из семян донника белого (Melilotus albus L.) действует как активный биогербицид — даже в небольшой концентрации он подавляет рост и способность к размножению многих сорных и инвазивных растений. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба вуза.

В поисках основы для создания биогербицидов учёные провели скрининг ряда видов на аллелопатическую активность и остановили свой выбор на доннике белом. В ходе исследования была изучена его способность тормозить прорастание сорных и инвазивных растений — щирицы запрокинутой, овсюга, канатника Теофраста, проса сорного. Наряду с этим биологи проверили воздействие экстракта на сельскохозяйственные культуры — пшеницу, овес, рожь, лен.

«Результаты неоднократных экспериментов говорят о том, что водные экстракты семян донника обладают высокими фитотоксическими свойствами, — сообщила доцент кафедры сельскохозяйственной биологии биологического института ТГУ, научный сотрудник Томского филиала ВНИИ карантина растений Светлана Михайлова. — Даже в небольшой концентрации (0,5%) он вызывает сильный ингибирующий эффект, который выражается в торможении прорастания семян и резком уменьшении размеров проростков, особенно корневой системы».

По её словам, использование двухпроцентного экстракта у многих испытанных растений приводило практически к полному подавлению прорастания семян.

В ближайшее время биологи продолжат исследования фитотоксичности сибирских растений с целью разработки биогербицидных препаратов. В будущем учёные планируют проанализировать аллелопатические свойства разных видов, одними из которых могут стать «гигантские борщевики» — крайне агрессивные чужеродные виды, которые быстро распространяются в России, захватывая все новые и новые территории.