Вашингтон, , 04:37 — REGNUM

Американская компания Boeing успешно провела заключительные испытания парашютной системы космической капсулы Starliner. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в ходе испытаний аппарат был сброшен с воздушного шара на высоте более 12 километров с двумя отключенными парашютами. Во время снижения другие парашюты успешно сработали, и капсула приземлилась на ракетном полигоне «Уайт сэндз».

Как передавало ИА REGNUM, в конце мая компания Boeing завершила наземную серию испытаний двигателей космического корабля CST-100 Starliner, первый запуск которого к Международной космической станции планируется осуществить в текущем году.

На днях в СМИ появилась информация о переносе сроков запуска корабля. По данным источников РИА Новости в космической отрасли, запуск беспилотного Starliner перенесен с 17 августа на 17 сентября, а пилотируемого — с 1 на 30 ноября.