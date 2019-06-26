Москва, , 00:20 — REGNUM

Российский космонавт Олег Кононенко, накануне вернувшийся с Международной космической станции на Землю, стал мировым рекордсменом по суммарному пребыванию на борту МКС. Об этом 25 июня сообщил журналистам начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

Олег Кононенко NASA

По его словам, за четыре космических полёта Кононеко в общей сложности провел на Международной космической станции станции почти 737 суток, а также пять раз выходил в открытый космос. «Больше такого результата пока ни у кого нет», — отметил Власов.

Напомним, утром 25 июня спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-11» с членами орбитальной экспедиции МКС-59 — российским космонавтом Олегом Кононенко, канадским астронавтом Давидом Сен-Жаком и астронавтом США Энн Макклейн — совершил посадку в степи Казахстана.

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