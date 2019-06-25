«Дом научной коллаборации» для школьников откроют в Пскове

Псков, , 17:25 — REGNUM Псковский государственный университет откроет в Пскове «Дом научной коллаборации» для школьников, сообщает сегодня, 25 июня, пресс-служба вуза.

«Мы по-другому начали выстраивать профориентационную работу», — пояснила проректор ПсковГУ Ольга Серова.

По её словам, в «Доме научной коллаборации» со школьниками будут работать университетские преподаватели.

В инженерно-лингвистической гимназии Пскова будет планируется создать «полилингвальную образовательную среду», а в Ольгинской гимназии — построить модель европейской школы.

Ольга Серова также заявила, что в «киноинский класс», который будет создан в школе № 1 Пскова, какого-либо специального отбора не планируется: это пятый класс гколы, в котором могут учиться все желающие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специализированный «кикоинский» класс с углублённым изучением точных наук откроется в средней общеобразовательной школе № 1 Пскова, в которой учился физик-ядерщик Исаак Кикоин. Научным куратором проекта выступает Курчатовский институт.

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