Медицинский факультет откроется в Псковском госуниверситете с 1 сентября

Псков, , 17:05 — REGNUM С 1 сентября в Псковском государственном университете начнёт работу медицинский факультет. Как сообщает пресс-служба вуза, в рамках работы факультета будут реализовываться программы сотрудничества с Северо-Западным медицинским университетом.

«Очевидно, что региону необходимы медицинские кадры. Медицинский факультет уже формируется и начнёт работу в новом учебном году», — отметила врио ректора Наталья Ильина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, об острой нехватке медицинских кадров в Псковской области на примере Псковского онкоцентра шла речь и в ходе «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным 20 июня 2019 года.

Читайте также: Эффект «прямой линии»: очередь в онкоцентр Пскова исчезла при телекамерах

Жители региона пожаловались главе государства на очереди в Псковский онкоцентр и сложность попасть на приём к специалисту. Комментируя ситуацию, губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что каждый врач в регионе фактически работает за двоих, а дефицит кадров в здравоохранении превышает 50%.

Читайте также: Псковский губернатор: зарплаты наших врачей — самые низкие на Северо-Западе

Напомним также, что ранее в ПсковГУ велась подготовка специалистов по направлениям «медицинская биохимия» и «медицинская кибернетика» — на факультете естественных наук, медицинского и психологического образования.

Читайте также: В ПсковГУ начнут учить «на врача» с 2018 года