Названа сумма, потраченная Южной Кореей на исследования и разработки

Сеул, , 15:33 — REGNUM В 2018 году правительство Южной Кореи потратило на научные исследования и разработки 19,7 трлн вон (~$17,06 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства образования, науки и техники страны.

Согласно опубликованным данным, в 2018 году правительство страны выделило средства на 63 687 проектов.

Известно, что 33,8% бюджета или 6,7 трлн вон (~$5,8 млрд) было потрачено на проекты под руководством министерства науки и информационно-коммуникационных технологий, 15,7% или 3,1 трлн вон (~$2,68 млрд) на проекты под руководством министерства торговли, промышленности и энергетики, 14,9% или 2,9 трлн вон (~$2,51 млрд) — под руководством Управления программами закупок на цели обороны (Defense Acquisition Program Administration), 8,8% или 1,7 трлн вон (~$1,47 млрд) — под руководством министерства образования, 5,3% или 1 трлн вон (~$866,44 млн) — под управлением министерства малого, среднего и венчурного бизнеса.

Кроме того, 23,6% средств или 4,7 трлн вон (~$4,07 млрд) было потрачено на проекты под руководством институтов, 21,5% или 4,3 трлн вон (~$3,72 млрд) — под руководством малых и средних предприятий.

Известно, что средняя стоимость одного проекта составила 310 млн вон (~$269 тыс.), что на 10 млн вон (~$9 тыс.) меньше, чем годом ранее.