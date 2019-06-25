Бакулевский центр проведет уникальные операции благодаря участию «ФосАгро»

Москва, , 12:58 — REGNUM За время действия соглашения Бакулевский центр получил 80 млн рублей на проведение дополнительных операций и научных исследований и разработок в области сердечно-сосудистых заболеваний. Выделенные средства позволили провести 198 дополнительных высокотехнологичных внеплановых операций.

Андрей Гурьев. — Они свидетельствуют об эффективности нашего сотрудничества. За ними стоят спасенные человеческие жизни». Андрей Гурьев «Эти цифры — больше чем статистика, — говорит генеральный директор ПАО «ФосАгро». — Они свидетельствуют об эффективности нашего сотрудничества. За ними стоят спасенные человеческие жизни».

Как отметил глава ФосАгро, с Центром Бакулева было найдено взаимопонимание, отработан процесс взаимодействия бизнеса и высококвалифицированного медицинского учреждения.

Андрей Гурьев «Помощь, которая уже оказана и будет оказана в дальнейшем, приносит радость семьям, дарит людям жизнь. Компания «ФосАгро» рада прикоснуться к такому прекрасному делу, которое приносит большое благо нам всем», подчеркнул он.

В качестве ответного жеста бригады ведущих столичных специалистов Центра сердечно-сосудистой хирургии провели выездные приемы в городах присутствия компании (Кировск, Апатиты, Череповец и Балаково), где обследовали порядка тысячи работников предприятий и других горожан, в том числе около 200 детей.