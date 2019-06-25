Вторник, 25 Июня 2019 года
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Бакулевский центр проведет уникальные операции благодаря участию «ФосАгро»

Наука

Научный Центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева и группа «ФосАгро» продлили соглашение о поддержке высокотехнологичной медицинской помощи. Соглашение действовавшее на протяжении трех лет продлено еще на один год

Москва, 25 июня 2019, 12:58 — REGNUM  За время действия соглашения Бакулевский центр получил 80 млн рублей на проведение дополнительных операций и научных исследований и разработок в области сердечно-сосудистых заболеваний. Выделенные средства позволили провести 198 дополнительных высокотехнологичных внеплановых операций.

«Эти цифры — больше чем статистика, — говорит генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. — Они свидетельствуют об эффективности нашего сотрудничества. За ними стоят спасенные человеческие жизни».
Андрей Гурьев

Как отметил глава ФосАгро, с Центром Бакулева было найдено взаимопонимание, отработан процесс взаимодействия бизнеса и высококвалифицированного медицинского учреждения.

«Помощь, которая уже оказана и будет оказана в дальнейшем, приносит радость семьям, дарит людям жизнь. Компания «ФосАгро» рада прикоснуться к такому прекрасному делу, которое приносит большое благо нам всем», подчеркнул он.
Андрей Гурьев

В качестве ответного жеста бригады ведущих столичных специалистов Центра сердечно-сосудистой хирургии провели выездные приемы в городах присутствия компании (Кировск, Апатиты, Череповец и Балаково), где обследовали порядка тысячи работников предприятий и других горожан, в том числе около 200 детей.

«Партнерство с ФосАгро — это очень необычное явление для нашей медицины, — говорит директор НЦССХ им. Бакулева Лео Бокерии. — У наших коллег за рубежом основные продвижения в научной сфере достигаются благодаря сотрудничеству науки и бизнеса. Ничего подобного до сегодняшнего дня, к сожалению, у нас нет. И в этом отношении сотрудничество ФосАгро с нашим Центром во многих отношениях полезно и показательно. Сегодня в формулировке подписанного соглашения значится «высокотехнологичная помощь». Это дает нам основание думать о проведении с поддержкой ФосАгро первых операций в своем роде в мировой практике».
Лео Бокерии

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Национальный проект «Здравоохранение»
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