Бакулевский центр проведет уникальные операции благодаря участию «ФосАгро»

Москва,
25 июня 2019, 12:58 — REGNUM За время действия соглашения Бакулевский центр получил 80 млн рублей на проведение дополнительных операций и научных исследований и разработок в области сердечно-сосудистых заболеваний. Выделенные средства позволили провести 198 дополнительных высокотехнологичных внеплановых операций.
«Эти цифры — больше чем статистика, — говорит генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев
. — Они свидетельствуют об эффективности нашего сотрудничества. За ними стоят спасенные человеческие жизни».
Андрей Гурьев
Как отметил глава ФосАгро, с Центром Бакулева было найдено взаимопонимание, отработан процесс взаимодействия бизнеса и высококвалифицированного медицинского учреждения.
«Помощь, которая уже оказана и будет оказана в дальнейшем, приносит радость семьям, дарит людям жизнь. Компания «ФосАгро» рада прикоснуться к такому прекрасному делу, которое приносит большое благо нам всем», подчеркнул он.
Андрей Гурьев
В качестве ответного жеста бригады ведущих столичных специалистов Центра сердечно-сосудистой хирургии провели выездные приемы в городах присутствия компании (Кировск, Апатиты, Череповец и Балаково), где обследовали порядка тысячи работников предприятий и других горожан, в том числе около 200 детей.
«Партнерство с ФосАгро — это очень необычное явление для нашей медицины, — говорит директор НЦССХ им. Бакулева Лео Бокерии. — У наших коллег за рубежом основные продвижения в научной сфере достигаются благодаря сотрудничеству науки и бизнеса. Ничего подобного до сегодняшнего дня, к сожалению, у нас нет. И в этом отношении сотрудничество ФосАгро с нашим Центром во многих отношениях полезно и показательно. Сегодня в формулировке подписанного соглашения значится «высокотехнологичная помощь». Это дает нам основание думать о проведении с поддержкой ФосАгро первых операций в своем роде в мировой практике».
Лео Бокерии