В Тюмени разработали уникальный метод изучения биоаэрозолей

Тюмень, , 12:55 — REGNUM Новый инструмент для изучения природных процессов, протекающих в атмосферных аэрозолях, разработали учёные Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Об этом 25 июня сообщает пресс-служба вуза.

Конденсированные микрокапли играют важную роль в живой природе. Они участвуют в различных явлениях, и при определенных условиях могут образовывать регулярные самоорганизующиеся структуры — левитирующие над поверхностью воды кластеры капель в одной плоскости (2D-аэрозоли). Исследовали, как отмечается, нашли способы контроля и стабилизации этих кластеров.

Из материалов, представленных учёными, следует, что изучение процессов в атмосферных аэрозолях позволит понять распространение микроорганизмов «воздушно-капельным» путем. Традиционные методы до сих пор не позволяли этого сделать.

«В выделенной, непрерывно отслеживаемой микрокапле аэрозоля … можно, будет, к примеру, наблюдать жизнедеятельность бактериальных клеток», — пояснил заведующий лабораторией микрогидродинамических технологий Института X-BIO ТюмГУ Александр Федорец.

Отмечается, что в будущем исследователи планируют усовершенствовать новый инструмент наблюдений аэрозолей и провести широкомасштабные совместные исследования с микробиологами.

Ранее в интерактивную мировую карту Центра аллергии и окружающей среды (ZAUM) при Мюнхенском техническом университете была включена станция аэропалинологического мониторинга в Тюмени. Она осуществляет замеры содержания аллергенов в воздухе.

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