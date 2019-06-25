Психологи из Стэнфорда доказали, что китайцы и американцы думают по-разному

Пало-Альто, США, , 12:39 — REGNUM Дети из США и Китая учатся абстрактно мыслить и размышляют подобным образом совершенно по-разному. К такому выводу пришли психологи из Стэнфордского университета, сообщает журнал PNAS.

Логические тесты психологов из Стэнфордского университета показали, что развитие абстрактного мышления у детей из Китая не приостанавливается после 3 лет, как это происходит у детей из Соединённых Штатов. В 3−4 года китайские дети значительно превосходят своих американских сверстников в этом отношении.

По мнению психологов, такое расхождение обусловлено разницей в культурах двух стран, а не различиями в языках, уровне родительского внимания или в других факторах их быта.

Эксперименты показали отличия в том, как дошколята из КНР и США поступают в ситуации, когда логическая связь не совсем очевидна. Так, американские дети предпочитали выбирать объёкты одинаковой формы в такой ситуации, а дети из Китая отдавали предпочтение разным фигурам.

Психологи хотят провести ещё одну серию опытов, которая, как они надеются, даст ответ на то, что именно порождает эти различия и отражается ли разный ход развития абстрактного мышления на менталитете и ценностях взрослых жителей Китая и США.

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