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Илон Маск не пришел на церемонию вручения медали имени Стивена Хокинга

Наука

Ученые лично приглашал бизнесмена на на фестиваль Starmus незадолго до своей смерти

Илон Маск не пришел на церемонию вручения медали имени Стивена Хокинга
Heisenberg Media
Илон Маск

Лондон, 25 июня 2019, 10:52 — REGNUM  Илон Маск не явился на церемонию вручения медали имени Стивена Хокинга, которая прошла в Цюрихе в рамках фестиваля Starmus. Об этом 24 июня сообщил швейцарский портал Ch.

Эта награда вручается тем людям, которые способствуют популяризации науки. Вручать её Маску должен был гитарист Queen и ученый-астрофизик Брайан Мэй. Издание отмечает, что Стивен Хокинг лично приглашал бизнесмена на фестиваль незадолго до своей смерти.

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Напомним, медаль Стивена Хокинга была учреждена в декабре 2015 года. Презентация награды состоялась в Лондонском королевском сообществе при личном участии покойного ученого. Стивен Хокинг ушел из жизни 14 марта 2018 года.

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Деятельность американского бизнесмена Илона Маска
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