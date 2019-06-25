Вторник, 25 Июня 2019 года
05:58:45 МСК

Капсула «Союза» с экипажем МКС приземлилась в степи Казахстана

Наука

На Землю с космической станции вернулись космонавт Олег Кононенко и астронавты Давид Сен-Жак и Энн Макклейн

Джезказган, Казахстан, 25 июня 2019, 05:57 — REGNUM  Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-11» с членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в Казахстане. Об этом сообщается в микроблоге «Роскосмоса» в Twitter.

«Есть посадка! «Антаресы» дома! Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-11» благополучно вернулся на Землю спустя 204 суток полёта!» — говорится в сообщении.

В Центре управления полетами уточнили, что аппарат совершил посадку в степи в 145 километрах к юго-востоку от города Джезказган.

Напомним, на борту «Союза» на Землю вернулись члены орбитальной экспедиции МКС-59 — российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сен-Жак и астронавт США Энн Макклейн.

Читайте ранее в этом сюжете: Военная авиагруппа вылетела к месту посадки капсулы с экипажем МКС

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить