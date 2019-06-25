Капсула «Союза» с экипажем МКС приземлилась в степи Казахстана

Джезказган, Казахстан, , 05:57 — REGNUM Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-11» с членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в Казахстане. Об этом сообщается в микроблоге «Роскосмоса» в Twitter.

«Есть посадка! «Антаресы» дома! Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-11» благополучно вернулся на Землю спустя 204 суток полёта!» — говорится в сообщении.

В Центре управления полетами уточнили, что аппарат совершил посадку в степи в 145 километрах к юго-востоку от города Джезказган.

Напомним, на борту «Союза» на Землю вернулись члены орбитальной экспедиции МКС-59 — российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сен-Жак и астронавт США Энн Макклейн.

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