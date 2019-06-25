Вторник, 25 Июня 2019 года
05:57:52 МСК

Больше 10 стран проявляют интерес к проекту SPD на коллайдере NICA

Наука

Научная коллаборация будет сформирована в следующем году

Дубна, Московская область, 25 июня 2019, 05:57 — REGNUM  Международное рабочее совещание «SPD at NICA-2019», посвящённое теории и эксперименту в области спиновой физики на одной из установок строящегося коллайдера NICA, прошло в подмосковной Дубне в начале июня. Участие в нём приняли исследователи из более чем десяти стран, сообщила пресс-служба Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ).

В работе совещания приняли участие 125 учёных из России, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Италии, Китая, Кубы, Польши, Словакии, Украины, Франции, Чехии и Швейцарии. Кроме этого, большое число сотрудников и гостей ОИЯИ посетили заседания совещания. Было представлено около 50 докладов.

В соответствии с планами, концептуальный проект SPD (Conceptual Design Report) будет разработан к концу 2019 года, в следующем году будет сформирована коллаборация SPD. Разработка технического проекта займет около двух лет, и затем в течение трех лет будет построена установка для проведения экспериментов. Результаты первых измерений учёные могут получить уже к концу 2025 года.

Напомним, комплекс NICA создаётся на базе ОИЯИ в Дубне. В нём предусмотрены две точки взаимодействия: одна для изучения столкновения тяжёлых ионов на MPD детекторе, другая для поляризованных пучков для эксперимента на установке SPD. С его помощью учёные изучат влияние спина частиц на их свойства.

Читайте также: Учёные нашли способ увеличить область ускорения частиц в коллайдере NICA

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство коллайдера NICA в Дубне
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить