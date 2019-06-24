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Экипаж МКС покинул станцию, перейдя на корабль «Союз МС-11»

Наука

Космонавты готовятся к возвращению на Землю

Экипаж МКС покинул станцию, перейдя на корабль «Союз МС-11»
NASA Johnson
МКС и «Союз»

Королёв, Московская область, 24 июня 2019, 23:49 — REGNUM  Российский, канадский и американский члены орбитальной экспедиции МКС-59 перешли на транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-11» и закрыли люки орбитальной станции, сообщает 24 июня Центр управления полетами.

Российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сен-Жак и астронавт США Энн Макклейн готовятся к возвращению на Землю.

В пилотируемом корабле они наденут скафандры и проведут проверку систем корабля и его готовность к старту.

«Союз МС-11» должен отделиться от МКС в 02:24 мск. По расчётам, приземление спускаемого аппарата должно произойти в 05:49 мск в Казахстане недалеко от города Жезказган.

На борту МКС остались российский космонавт Алексей Овчинин и астронавты США Тайлер Хейг и Кристина Кук.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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