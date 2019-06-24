Понедельник, 24 Июня 2019 года
19:30:24 МСК

Специалисты по лазерным радарам соберутся на конференцию в Китае

Наука

В мероприятии участвуют представители 35 стран

Пекин, 24 июня 2019, 19:30 — REGNUM  В городе Хэфэй, административном центре восточно-китайской провинции Аньхой, открылась 29-я международная конференция по лазерным радарам, которая впервые проводится в КНР, сообщает 24 июня Синьхуа.

Конференция организована Аньхойским институтом оптики и точной механики Академии наук Китая (АНК). В мероприятии, рассчитанном на пять дней, участвуют представители 35 стран, включая Россию. В планах обсуждение лазерных технологий в разных сферах — от морских исследований до подготовки метеопрогнозов.

Подобные конференции проводятся один раз в два года в интересах Международной координационной группы по лазерному исследованию атмосферы.

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Научные исследования
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