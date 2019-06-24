Учёные Якутии нашли на острове Котельный скелет мамонта

Якутск, , 11:03 — REGNUM На острове Котельный, входящем в Новосибирский архипелаг, были найдены останки мамонта и бивень животного. Уникальную находку обнаружили палеонтологи Академии наук Якутии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в её пресс-службе. Скелет мамонта особенно ценен тем, что на его бивнях есть следы, которые как предполагается, оставил древний человек.

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«Современный человек не стал бы обрабатывать бивень в тундре, а привёз бы в охотничью избушку, зимовье. А в древность у людей не было транспорта, на котором можно было бы перевозить такие тяжелые вещи. Поэтому люди, возможно, обрабатывали тушу на том же месте. Изготовленные орудия они забирали с собой, а остатки оставляли там же. Именно их мы и обнаружили», — отметил руководитель экспедиции, инженер-исследователь отдела изучения Мамонтовой фауны академии наук Якутии Иннокентий Павлов.

Останки бивней доставлены в Якутск для дальнейших исследований. Вес материала, который предстоит изучить, составляет 23,6 кг. На наличие следов человеческого воздействия бивни оценят ученые-археологи, а точный возраст находки покажет радиоуглеродная датировка, которую учёные Якутии намерены проводить совместно с коллегами из зарубежных научных лабораторий.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Якутии нашёл на берегу реки Индигирка голову волка, жившего почти 40 тыс. лет назад, ткани останков животного сохранились. Находка была обнаружена в 2018 году, но результаты исследования головы волка стали известны сейчас. Судя по находке, волки тех времён были крупнее: длина найденной головы — 40 см, существенно больше, чем у современных представителей этого вида.