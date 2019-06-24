Физики ТГУ изучают данные об ионосфере, накопленные за 80 лет

Томск, , 09:34 — REGNUM Большие данные об ионосфере над Томской областью, накопленные за 80 с лишним лет, планируют исследовать учёные кафедры космической физики и экологии радиофизического факультета Томского государственного университета (ТГУ). Об этом 24 июня сообщает пресс-служба вуза.

Одним из главных параметров исследований является солнечная активность, которая оказывает определяющее влияние на формирование климата и хорошо видна для изучения основных параметров ионосферы. Данные, полученные в рамках проекта при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, помогут больше узнать об устойчивости экосистемы Земли.

«Изучение ионосферы, помимо фундаментального научного значения, имеет практическую ценность. В первую очередь, данные о верхних слоях атмосферы важны для обеспечения радиосвязи, как гражданской, так и военной. В нашем проекте накопленный массив данных используется для выделения климатических трендов в Томской области», — пояснил заведующий кафедрой космической физики и экологии РФФ ТГУ Сергей Колесник.

В зависимости от высоты в ионосфере выделяют области D (60—110 км), E (110−120 км) и F2 (200−500 км), где плотность заряженных частиц достигает максимума. Учёные ТГУ, кроме климатических трендов, планируют проанализировать данные о слое E, а также влияние на ионосферу «звездных ливней» — электрически заряженных частиц, появляющихся под влиянием метеоритных дождей.

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