В Омске определяют специализацию научно-образовательного центра

Омск, , 06:28 — REGNUM Предложения, связанные с созданием научно-образовательного центра (НОЦ) в Омске, обсудили представители Омского совета ректоров на встрече с губернатором региона и членами регионального правительства. Об этом сообщила пресс-служба Омского государственного технического университета (ОиГТУ).

Отмечается, что омские вузы активно включились в работу по реализации национальных проектов. Одно из самых прорывных предложений, связанных с созданием НОЦ, — его ориентация на разработку и внедрение новых технологий каталитической переработки углеводородного сырья и смежных технологий.

По итогам совещания губернатор Омской области Александр Бурков поручил в ближайшее время составить дорожную карту создания НОЦ, подготовить документы по созданию Координационного совета по науке при губернаторе региона. Министерству образования Омской области поручено подготовить программу экспорта образования вузов региона и составить план мероприятий взаимодействия органов государственной власти с вузами.

Напомним, в рамках национального проекта «Наука» в России будет создано 15 научно-образовательных центров. Десять из них появятся к 2021 году — города определены. За возможность создать еще пять на конкурсной основе поборются регионы, в том числе Омская область.

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