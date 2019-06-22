Российская империя рассыпается на лимитрофы, а они начинают «войны пигмеев»

Александр Томилин, , 20:27 — REGNUM

Тетралогию британского военного врача Прита Буттара о Первой мировой войне, завершает книга, посвящённая целому комплексу проблем: революции, создание национальных государств на месте империй, и те сполохи Великой войны, что продолжались в виде гражданских войн и национальных конфликтов с 1917 по 1921 год. Всё это автор описывает с целью полностью завершить все военные конфликты на Востоке Европы на рубеже 1910х-1920х годов.

Условно говоря, книга делится по своему материалу на два блока. Первый блок охватывает 1917−1918 годы, подробнейшим образом показывая революцию в России, события на фронте в 1917 году, а также крушение Австро-Венгерской и Германской империй в 1918 году. Целые главы посвящены и февралю, и октябрю, и «Наступлению Керенского» и Брест-Литовскому миру от 3 марта 1918 года между РСФСР и Центральными державами. Этот блок будет интересен читателю тем, что автор подробно и на основе источников показывает картины того, как свершились две революции — февральская и октябрьская. Так как все книги о «русской революции» излагают это событие весьма схематично, а в России почти что нет приличных исследований Октября, то это описание будет весьма хорошим подспорьем любознательному читателю для восстановления ёмкой картины событий.

Второй блок посвящён «войнам пигмеев», как неполиткорректно называет автор все новообразованные государства-лимитрофы на землях бывших империй — Финляндию, Польшу, усилившуюся Румынию, государства Прибалтики, попытки украинцев и белорусов создать свою государственность… Эти «войны пигмеев» ему интересы поскольку это было в какой-то степени продолжением Великой войны. Германия активно поддерживала Финляндию и Украину в 1918 году, органично в это вписывается тема Балтийского ландесвера, состоявшего из немцев-ветеранов Великой войны, шедших в Прибалтику за землями и деньгами. Споры сторон из-за земель, при поддержке или сопротивлении бывших противников — Германии и России — суть последние сполохи войны, затихшие к 1921 году.

Из этого автор делает вывод, что создание национальных государств с их стремлениями, мегаломанией и ирредентизмом — логичный результат национализма эпохи кануна Первой мировой войны. Но при этом он показывает, как война 19 века перешла в войну 20 века, с тотальной мобилизацией, воинствующим шовинизмом, что стало своеобразным прологом к будущей драме Второй мировой войны…

Общая мысль книги — показать то, как в условиях военной усталости народов и революционных бурь делаются попытки завершить войну — попытки сепаратного мира со стороны Австрии, попытки наступления русской армии летом 1917 года, дабы приблизить конец войны, и наконец — пиррова победа Германии на Востоке, плоды которой ей не суждено было полностью пожать. Хаос породил новый мир.

Подводя итоги прочитанному, стоит сказать, что автор справился со своей задачей — завершил описание войны и её последствий на отдельно взятом фронте грамотно и сделал верные выводы из описанных событий. Поэтому данная книга, как и вся тетралогия автора о Великой войне, является хорошим и качественным научпопом, несмотря на дилетантизм автора.

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