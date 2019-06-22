В калужском Обнинске откроют первую в России ядерную аптеку

Обнинск, Калужская область, , 18:38 — REGNUM Правительство Калужской области через региональное Агентство инновационного развития — центр кластерного развития выступило организатором создания первой в России ядерной аптеки, сообщила 22 июня корреспонденту ИА REGNUM представитель агентства Светлана Шумай.

По её словам, об этом шла речь на состоявшемся в рамках III международной научно-практической конференции «РАДИОФАРМА-2019» в Обнинске заседании круглого стола по реализации проекта национальной технической инициативы «Ядерная аптека». Основная задача круглого стола — обсуждение законодательной инициативы по изменению требований к производству, контролю качества и обращению радиофармпрепаратов в РФ.

Анатолий Сотников. Автор «Проект ядерной аптеки развивается как ответ на стратегическую задачу — снизить смертность от онкологических заболеваний и повысить качество жизни пациентов. В числе поставленных задач — внедрение в широкую клиническую практику современных технологий ядерной медицины», — подчеркнул генеральный директор Агентства инновационного развития

В достижении этой важной цели большая роль отводится сети ядерных аптек, первая из которых будет создана в Обнинске. Как отмечают инициаторы проекта, Обнинск, как первый наукоград России обладает значительным кадровым потенциалом в области ядерных технологий. Так, в городе расположено большое количество институтов и предприятий, ведущих научные исследования, большинство из которых в той или иной степени связаны с атомной тематикой и в том числе. Обнинский институт атомной энергетики — филиал НИЯУ МИФИ, является основным источником молодых специалистов для атомной отрасли.