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Ученые выявили ранние признаки болезни Паркинсона

Наука

О самых ранних стадиях болезни Паркинсона могут свидетельствовать изменения в системе метаболизма серотонина

Лондон, 22 июня 2019, 14:39 — REGNUM  Нейробиологи из Королевского колледжа в Лондоне установили, что изменения в системе метаболизма серотонина могут свидетельствовать о предстоящем развитии болезни Паркинсона. Исследование опубликовано в научном журнале The Lancet Neurology, также авторы прокомментировали результаты работы порталу EurekAlert!

Болезнь Паркинсона является одним из самых распространённых нейродегенеративных заболеваний, уступая только болезни Альцгеймера. Учёным известно, что изменения в структуре мозга начинаются задолго до появления первых симптомов болезни, однако надёжных методов диагностики этого заболевания на ранних стадиях пока не разработано.

Группа нейробиологов под руководством профессора Мариоса Политиса провела исследование в котором приняли участие 14 добровольцев с мутациями в гене α-синуклеина (SNCA). У людей с такими мутациями почти наверняка в течение жизни развивается болезнь Паркинсона.

Учёные изучили структуру мозга добровольцев с мутациями в гене SNCA, 65 пациентов с болезнью Паркинсона, а также 25 здоровых добровольцев. Анализ полученных данных показал, что в качестве первых симптомов болезни Паркинсона могут использоваться изменения в системе метаболизма серотонина.

«Наши результаты показывают, что раннее обнаружение изменений в системе серотонина может открыть двери для разработки новых методов лечения, чтобы замедлить и, в конечном итоге, предотвратить прогрессирование болезни Паркинсона», — объяснил профессор Политис.

Авторы отметили, что изучение структуры мозга в исследовании проводилось с помощью позитронно-эмиссионной томографии. Этот метод является дорогостоящим и трудоёмким, поэтому дальнейшие исследования могут быть направлены на разработку более доступных инструментов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1990 по 2015 год число людей с болезнью Паркинсона в мире выросло в два раза и достигло 6 млн.

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Научные исследования
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