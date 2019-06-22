Многочисленные «инженеры человеческих душ» в поисках нового материала

Андрей Мартынов, , 13:22 — REGNUM

На первый взгляд, Второй съезд советских писателей продолжил традиции, утвержденные двадцатью годами ранее на Первом съезде. Тогда, напомню, социалистический реализм был объявлен «основным методом советской художественной литературы и литературной критики», а от писателей требовались «правдивость и историческая конкретность художественного изображения действительности», которые «должны сочетаться с задачей идейной переделки и воспитания в духе социализма». Теперь, на Втором съезде писатели призывались к «совершенствованию и обогащению метода социалистического реализма».

В реальности это была мнимая эволюция. Смерть годом раньше Иосифа Сталина, латентные процессы борьбы с его «культом личности», начавшиеся еще до ХХ съезда КПСС и доклада Никиты Хрущева, привели к идейным поискам внутри писательской корпорации.

Настоящая коллективная монография описывает предсъездовскую атмосферу и основные дискуссии, развернувшиеся между литераторами. Реконструкция последних представляется наиболее сложной. Непосредственные записи, делавшиеся во время заседаний, не сохранились. В качестве основных источников используются неправленая и правленая стенограммы, которые точнее следует называть отредактированными машинописями.

Также в книге есть статьи, посвященные конкретным вопросам: дебатам о литературе народов СССР и стран социалистического лагеря, проблемам драматургии и детской литературы. Не в последнюю очередь именно из-за Второго съезда наметилась, в числе прочего, гуманизация научной фантастики. В монографии приводятся воспоминания и дневниковые записи делегатов и гостей съезда. Многие из них были безрадостны. Например, Корней Чуковский отмечал в дневнике, что хотя его выступление: «встретили аплодисментами, горячо (…) слушали и прерывали аплодисментами (…) того успеха, который был на Первом съезде, не чувствовал — и того единения с аудиторией». Для автора «Айболита» съезд являл «впечатление — ужасное. Это не литературный съезд, но антилитературный».

Не были довольны и такие идеологические оппоненты Чуковского, как Михаил Шолохов, не без основания опасавшийся деструктивных процессов от демократизации, которую сравнил «со слякотной погодой, именуемой оттепелью».

Отдельный вопрос, насколько эти процессы и споры повлияли в целом на сам Союз писателей (СП). Думается, данное Михаилом Булгаковым еще до войны определение СП, как «союза профессиональных убийц» ко времени Второго съезда, увы, все еще оставалось актуальным.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский»