Названа причина переноса запуска российской обсерватории «Спектр»

Москва, , 02:40 — REGNUM Причиной переноса запуска российской космической обсерватории «Спектр-РГ» послужил человеческий фактор. Об этом 22 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Проблема с химическим источником тока была вызвана человеческим фактором», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что запуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и космической обсерваторией «Спектр-РГ», который должен был состояться 21 июня, перенесён на июль.

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