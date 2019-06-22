Суббота, 22 Июня 2019 года
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Названа причина переноса запуска российской обсерватории «Спектр»

Наука

Роскосмос перенёс запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» на июль

Названа причина переноса запуска российской обсерватории «Спектр»
alexpgp
«Протон-М» на стартовой площадке

Москва, 22 июня 2019, 02:40 — REGNUM  Причиной переноса запуска российской космической обсерватории «Спектр-РГ» послужил человеческий фактор. Об этом 22 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Проблема с химическим источником тока была вызвана человеческим фактором», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что запуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и космической обсерваторией «Спектр-РГ», который должен был состояться 21 июня, перенесён на июль.

Читайте ранее в этом сюжете: Роскосмос перенёс дату запуска обсерватории «Спектр-РГ»

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