В Арктике появились новые острова

Москва, , 20:35 — REGNUM Продолжающееся глобальное потепление и вызванное им отступление арктических ледников привело к появлению пяти новых островов в этом регионе, сообщает 21 июня газета «Известия» со ссылкой на начальника отдела гидрографической службы Северного флота Алексея Корниса.

По информации издания, открывшиеся острова расположены в районе архипелага Новая Земля. Их существование открылось благодаря снимкам из космоса. Самый большой из этих островов имеет длину порядка 500 метров.

Для изучения этих островов организована экспедиция, которая отправится туда, а августе-сентябре текущего года.

Автор «Острова будут считаться официально открытыми, когда на них ступят гидрографы. Должно быть понятно, насколько это постоянные объекты, а не, к примеру, части ледника», — цитирует издание слова Алексея Корниса.

В экспедиции будут участвовать корабли и гидрографические суда Северного флота.

Как сообщало ИА REGNUM, в Арктике отмечается заметное потепление, из-за которого тают ледники и расширяются возможности экономического использования Северного морского пути.

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