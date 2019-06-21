«Лебединая песня» Русской императорской армии

Александр Томилин, , 19:11 — REGNUM

Брусиловский прорыв стал «лебединой песней» Русской императорской армии. Начавшись весьма успешно, он не достиг своих главных целей — разгрома неприятеля ‑ и не вывел русскую армию из позиционного тупика, что привело к затягиванию войны и революции. Об этой последней битве Императорской России, ставшей для неё роковой, пишет британский писатель Прит Буттар.

Книга подробно воссоздаёт замыслы и действия австрийской и германской стороны, что позволяет проследить синхронность действий русского фронта и сил Центральных держав. Однако автор настолько увлекается воссозданием подробной картины Брусиловского прорыва, что забывает обращать внимание на соседние фронты. Наступления летом 1916 на Западном фронте у Пинска и Барановичей, которые должны были сыграть важную роль в общем наступлении, для него даже не являются чем-то значимым, о них он упоминает вскользь — всё внимание автора ушло на Брусиловский прорыв.

Одним из важных достоинств книги является то, как автор описывает малоизвестные, но очень важные военные операции лета 1916 года. Бои под Станиславом и Ковелем на Юго-Западном фронте в июне-сентябре 1916 года, он выделил в отдельную главу. Значимость этих боёв заключается в том, что генерал Алексеев, начальник Штаба Ставки, возлагал на успехи Брусилова под Ковелем и в Карпатах большие надежды, которые должны были привести ко всеобщему наступлению русского фронта и Салоникского фронта союзников, заставить Румынию выступить на стороне Антанты, и успешно закончить войну. При описании этих решающих боёв автор продемонстрировал детальное знание оперативных планов русских, участвовавших частей и хода сражений, показывая, как они повлияли на общую стратегию в этом году. Весь вес наступательных операций русских сместился с севера на юг, и балканские вопросы, в связи с выступлением Румынии и образованием Салоникского фронта стали вновь актуальны для русской стратегии. Однако все окончилось неудачей — Ковель не принёс ничего — кроме потерь, Румыния оказалась разгромлена, а наступления Салоникского союзного и Западного русского фронтов не дали никаких результатов.

Подводя итоги борьбы, автор оценивает состояние противников как критическое: продовольственный кризис, военная усталость, а в России — и крайняя непопулярность правящего монарха. Все эти черты, которые обострились из-за тяжёлой и бесплодной борьбы 1916 года, он выделяет как главные факторы будущей революции…

Общий вывод книги не отличается оригинальностью, ибо роль Брусиловского прорыва в русской стратегии не раз освещалась в отечественной историографии. Читателя также будет смущать советское название Российского государственного военно-исторического архива — Центральный военно-исторический архив. Также автор слишком доверяет воспоминаниям генерала Брусилова и книгам начальника штаба Юго-Западного фронта, генерала В.Н. Клембовского. Эти источники ведут автора за собой, навязывая ему своё видение событий 1916 года, несмотря на данные из сборника документов «Наступательные операции Юго-Западного фронта в мае-июне 1916 г.», которые показывают на подлоги в воспоминаниях Брусилова.

В целом, книга получилась интересная, достаточно грамотная, но слишком завязанная на воспоминания Брусилова и австрийскую стратегию, с общеизвестными выводами в отношении событий 1916 года и причин грядущей революции.