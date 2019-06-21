Медведев обыграл Шварцмана в четвертьфинале турнира в Лондоне

Лондон, , 17:16 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Аргентины Диего Шварцманом в четвертьфинале турнира в Лондоне. Встреча, продолжавшаяся 1 час 17 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Медведев семь раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника одна ошибка на подаче и ни одного брейка.

В полуфинале турнира Медведев сыграет с победителем матча между французскими теннисистами Николя Маю и Жилем Симоном.

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