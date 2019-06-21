Британские учёные создали квантовый тип компьютерной памяти

Лондон, , 13:40 — REGNUM Квантовую компьютерную память с рекордно низким уровнем потребления энергии создали британские учёные из университета Ланкастера. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Своё изобретение учёные уже запатентовали. Технология кардинальным образом изменит современные компьютеры. Традиционные устройства динамической памяти DRAM и флешки уйдут в прошлое. Изобретение увеличит скорость записи и чтения информации. Кроме того, оно более надежно для хранения компьютерных данных пользователя.

Уникальность нового устройства состоит в том, что время хранения информации для нового типа компьютерной памяти превысит возраст Вселенной.

Также новая технология позволит уменьшить пиковое энергопотребление в центрах обработки данных на 20%, а запись и удаление информации на ПК будет требовать в сто раз меньше энергии по сравнению с затратами тех же процессов в DRAM.

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