Ученые выяснили, чем опасен длинный рабочий день

Анже, Франция, , 13:36 — REGNUM Повышенный риск возникновения инсульта имеют те люди, которые работают более 10 часов в сутки. К такому выводу, как передает MedicalXpress, пришли ученые из Университета Анже во Франции, которые провели соответствующие исследования.

Отмечается, что более 143 тыс. человек в возрасте ото 18 до 69 лет, за здоровьем которых следили на протяжении семи лет, принимали участие в эксперименте. Специалисты учитывали продолжительность рабочего дня добровольцев, их возраст, а также пол и курение.

Исследователи отмечают, что у людей, которые регулярно работали не менее 10 часов в сутки в течение десяти лет, риск инсульта возрастал на 45%. Среди тех, кто работал в течение 50 дней в году, риск повышался уже на 29%.

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