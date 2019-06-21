Сибирские учёные разработали детекторы космических частиц

Новосибирск, , 11:47 — REGNUM Детекторы космических частиц для гамма-обсерватории TAIGA в Бурятии разработали учёные Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (Новосибирск), сообщает 21 июня издание «Наука в Сибири».

Разработанные детекторы предназначены для регистрации гамма-квантов энергией выше 100 ТэВ. Приборы первой партии уже отправлены в обсерваторию. В настоящее время учёные собирают вторую партию детекторов, а окончание работ запланировано на август 2019 года.

Гамма-кванты, как ожидается, позволят достаточно точно определить, из какой части Вселенной они происходят. Они не обладают зарядом, поэтому, в отличие от протонов, их не отклоняют магнитные поля в Солнечной системе и за её пределами. В результате исследований физики планируют найти возможные источники гамма-квантов сверхвысоких энергий, а также понять, каким образом ускоряются заряженные частицы в космосе.

Гамма-обсерватория TAIGA расположена в Бурятии на территории астрофизического центра коллективного пользования Иркутского госуниверситета. Оснащение обсерватории — оптические станции, черенковский телескоп, радиоантенны, детекторы мюонов — измеряют компоненты атмосферных ливней. Отмечается, что одновременное использование разных типов детекторов позволит повысить точность измерений, с помощью которых можно определить направление, энергию и тип космических лучей. Центр функционирует и одновременно продолжает строиться. Предполагается, что это будет одна из крупнейших гамма-обсерваторий в мире.

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