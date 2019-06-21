Роспатент обнародовал список «100 лучших изобретений»

Москва, , 09:59 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) по итогам 2018 года опубликовали список «100 лучших изобретений». Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

«С 2007 г. Роспатент и ФИПС осуществляют работу по ежегодному отбору 100 лучших изобретений года, — говорится в сообщении. — Эксперты отраслевых экспертных отделов ФИПС в течение года выявляют потенциальные изобретения из рекомендуемых ими в базу данных «Перспективные изобретения», отмечая их наивысшим баллом».

Отмечается, что список лучших изобретений, который рекомендуется к обнародованию, утверждает состоящая из заведующих отраслевыми экспертными отделами и возглавляемая директором ФИПС комиссия.

Так, в топ-100 попали Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (название изобретения: способ получения заготовки из наноструктурного сплава Ti49,3Ni50,7 с эффектом памяти формы), коллектив авторов из Татарии (способ электрохимической переработки золотосодержащего сплава), Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук (способ ультразвукового шлифования алмазных пленок, имеющих внешний слой из поликристаллических алмазов на поверхности основания), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский государственный авиационный технический университет» (Способ локальной обработки стальных изделий при ионном азотировании в магнитном поле) и др.