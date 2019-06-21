РАН: Россия переориентировалась на Европу в проекте «Миллиметрон»

Москва, , 08:20 — REGNUM В связи с тем, что Соединенные Штаты пока категоричны в отношении сотрудничества в космосе, Российская академия наук (РАН) в проекте создания прибора для российской космической обсерватории «Спектр-М» (проект «Миллиметрон») переориентировалась на Европу, заявила замдиректора Физического института РАН Лариса Лихачева.

«У нас есть соглашение с Итальянским космическим агентством ASI, в рамках которого они создают длинноволновой матричный спектрометр для «Миллиметрона», — цитирует РИА Новости Лихачеву.

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Как сообщало ИА REGNUM, обсерватория «Спектр-М» предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах.

Напомним, США официально объявили Россию главной угрозой для американской национальной безопасности. Пентагон внес РФ в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.

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