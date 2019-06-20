В Москве протестировали технологию для создания новых биосенсоров

Москва, , 13:56 — REGNUM Специалисты МИЦ «Композиты России» провели исследование пленки восстановленного оксида графена, которое позволит создать биологические сенсоры нового поколения. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба центра.

В ходе работ учёными было выявлено, что оптимальный уровень восстановления оксида графена достигается при флюенсе — энергии лазерного излучения, приходящейся на единицу площади, порядка 15 Дж/см2. В этом случае спектр восстановленного оксида графена почти не отличается от спектра исходного оксида графена, однако появляется электрическая проводимость с сопротивлением образца порядка 4 кОм.

На полученные образцы была проведена успешная иммобилизация биочувствительных молекул — аптамеров. Наилучшее связывание которых также достигнуто при флюенсе порядка 15 Дж/см2.

МИЦ «Композиты России» — структурное подразделение МГТУ им. Н.Э. Баумана созданное 15 июня 2011 года для содействия в разработке, производстве и коммерциализации высокотехнологичных решений университета (новые материалы, композиты, нанотехнологии, информационные технологии), формирования научного задела и современных образовательных технологий и программ.

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