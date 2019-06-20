В центральном Китае обнаружен очень редкий вид «призрачных орхидей»

Чанша, Китай, , 08:46 — REGNUM Некоторые очень редкие растения были обнаружены в национальном заповеднике в провинции Хунань центральной части Китая, сообщает 19 июня агентство Синьхуа.

Шесть растений epipogium roseum, более широко известных как «призрачная орхидея», было найдено во время цветения в Национальной заповеднике Маншань в городе Ичжуан провинции Хунань. Ареал произрастания растений составил 2 кв. километра.

Как отмечают эксперты, эти растения были обнаружены в провинции впервые. Они известны своими полосками на листьях и обычно произрастают в долинах или под лесами. Ранее они были найдены в провинциях Гуандун, Хайнань и Юньнань.

Отметим, что Национальный заповедник Маншань был создан в 1994 году. Его площадь составляет 19 833 гектар. В нем представлено множество редких животных и растений, которые находятся под защитой государства.