Четверг, 20 Июня 2019 года
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В центральном Китае обнаружен очень редкий вид «призрачных орхидей»

Наука

Растения были найдены в Национальном заповеднике Маншань в городе Ичжуан провинции Хунань

Чанша, Китай, 20 июня 2019, 08:46 — REGNUM  Некоторые очень редкие растения были обнаружены в национальном заповеднике в провинции Хунань центральной части Китая, сообщает 19 июня агентство Синьхуа.

Шесть растений epipogium roseum, более широко известных как «призрачная орхидея», было найдено во время цветения в Национальной заповеднике Маншань в городе Ичжуан провинции Хунань. Ареал произрастания растений составил 2 кв. километра.

Как отмечают эксперты, эти растения были обнаружены в провинции впервые. Они известны своими полосками на листьях и обычно произрастают в долинах или под лесами. Ранее они были найдены в провинциях Гуандун, Хайнань и Юньнань.

Отметим, что Национальный заповедник Маншань был создан в 1994 году. Его площадь составляет 19 833 гектар. В нем представлено множество редких животных и растений, которые находятся под защитой государства.

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