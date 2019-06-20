В Москве представили программу деятельности НОЦ «Кузбасс»

Кемерово, , 08:26 — REGNUM Программу деятельности создаваемого в Кузбассе научно-образовательного центра представила региональная делегация во главе с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба Кемеровского государственного университета (КемГУ).

Встречу в Москве провёл директор департамента государственной научной и научно-технической политики Михаил Романовский. Один из докладчиков — директор Центра компьютерного инжиниринга КемГУ Артём Рада — изложил идеи по цифровизации промышленности, экологии и пространств для жизни.

В рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика РФ» в Кузбассе стартовала масштабная оцифровка региона. В 2019 году специалисты центра проводят цифровую аэросъёмку города Кемерово. Обновлённые геопространственные данные помогут более эффективно фиксировать нарушения в кадастровой сфере, а также будут использованы муниципалитетами при формировании градостроительных планов развития территорий. Оцифровка Кемерова должна завершиться в сентябре 2019 года.

Весной текущего года специалисты опорного вуза Кузбасса провели съёмку 400 гектаров территории Рудничного бора — единственного в мире реликтового леса в городской черте — комплексом геодезического оборудования с беспилотным летательным аппаратом, построили трёхмерную цифровую модель рельефа и поверхности бора.

Напомним, создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов, научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе, — одна из задач, поставленных в майском указе президента России Владимира Путина. Решение этой задачи предусмотрено национальным проектом «Наука».

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