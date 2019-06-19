В России началась реорганизация метрологических институтов

Санкт-Петербург, , 15:57 — REGNUM Стартовал процесс реорганизации Всероссийского научно-исследовательского института метрологии им. Д.И. Менделеева (Санкт-Петербург) в форме присоединения к нему ФГУП «ВНИИР» и ФГУП «УНИИМ», сообщает 19 июня пресс-служба института.

Реорганизация проводится в соответствии с приказом Росстандарта 29 мая 2019 года № 1191 с 03 июня 2019 года и на основании указа президента России от 11 марта 2019 года № 96.

Напомним, в соответствии с текстом указа, Институт метрологии в Санкт-Петербурге будет укрупнён за счёт присоединения к нему федеральных государственных унитарных предприятий «Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии» (Казань) и «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (Екатеринбург).

Аналогичный процесс ожидает Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (Московская область), к которому в течение года присоединится Сибирский государственный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт метрологии (Новосибирск).

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