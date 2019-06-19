В Хакасии в заказнике «Позарым» обнаружили розовый снег

Абакан, , 12:19 — REGNUM В ходе сбора научных данных специалисты обнаружили в заказнике «Позарым» в Хакасии розовый снег.

Как сообщили ИА REGNUM 19 июня в пресс-службе государственного природного заповедника «Хакасский», в заказнике «Позарым» в этом году впервые организовано ведение дневника полевых наблюдений. На основе этих данных будет создана одна из глав «Календаря природы». Полевые выезды на горно-таежные участки сотрудники научного отдела заповедника провели в июне 2019 года.

В заказнике «Позарым» в снежнике хребта Кохош на высоте 1782 метра над уровнем моря учёные обнаружили вид Chlamydomonas nivalis (F.A. Bauer) Wille — хламидомонас снежный.

По словам альголога, кандидата биологических наук Евгении Макеевой, это одноклеточная зелёная водоросль семейства Chlamydomonadaceae — один из наиболее часто встречаемых видов криофильных водорослей, обитающих в снеге.

«При массовом размножении данного вида снег приобретает розовую окраску. Для того, чтобы хламидомонас успешно развивался, нужно очень много солнечного света и достаточно холодная погода, при температуре 4 °C, он уже переходит в покоящуюся стадию либо погибает», — объясняет Макеева.

В заповеднике уточнили, что в Хакасии хламидомонас снежный находят не впервые. В июне 2015 года вид был обнаружен в снежнике хребта Шаман (участок «Малый Абакан»).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года стало известно, что в Кузбассе прокуратура проверяет информацию СМИ о чёрном снеге, выпавшем в городе Прокопьевске. В результате проверки были выявлены нарушения в работе двух обогатительных фабрик.

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