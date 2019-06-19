Среда, 19 Июня 2019 года
12:19:54 МСК

В Хакасии в заказнике «Позарым» обнаружили розовый снег

Наука

Учёные объяснили, почему снег порозовел

В Хакасии в заказнике «Позарым» обнаружили розовый снег
Иллюстрация: Zapovednik-khakassky.ru
Розовый снежник с содержанием криофильных водорослей

Абакан, 19 июня 2019, 12:19 — REGNUM  В ходе сбора научных данных специалисты обнаружили в заказнике «Позарым» в Хакасии розовый снег.

Как сообщили ИА REGNUM 19 июня в пресс-службе государственного природного заповедника «Хакасский», в заказнике «Позарым» в этом году впервые организовано ведение дневника полевых наблюдений. На основе этих данных будет создана одна из глав «Календаря природы». Полевые выезды на горно-таежные участки сотрудники научного отдела заповедника провели в июне 2019 года.

В заказнике «Позарым» в снежнике хребта Кохош на высоте 1782 метра над уровнем моря учёные обнаружили вид Chlamydomonas nivalis (F.A. Bauer) Wille — хламидомонас снежный.

По словам альголога, кандидата биологических наук Евгении Макеевой, это одноклеточная зелёная водоросль семейства Chlamydomonadaceae — один из наиболее часто встречаемых видов криофильных водорослей, обитающих в снеге.

«При массовом размножении данного вида снег приобретает розовую окраску. Для того, чтобы хламидомонас успешно развивался, нужно очень много солнечного света и достаточно холодная погода, при температуре 4 °C, он уже переходит в покоящуюся стадию либо погибает», — объясняет Макеева.

В заповеднике уточнили, что в Хакасии хламидомонас снежный находят не впервые. В июне 2015 года вид был обнаружен в снежнике хребта Шаман (участок «Малый Абакан»).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года стало известно, что в Кузбассе прокуратура проверяет информацию СМИ о чёрном снеге, выпавшем в городе Прокопьевске. В результате проверки были выявлены нарушения в работе двух обогатительных фабрик.

Читайте также: Чёрный снег в Киселёвске и Прокопьевске обернулся проверками предприятий

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить