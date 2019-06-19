Россия и Индия проведут эксперимент на китайской космической станции

Москва, , 09:59 — REGNUM Россия совместно с Индией проведет на китайской космической станции эксперимент по спектроскопическому исследованию газовых туманностей, заявил замдиректора по научной работе Института астрономии РАН Михаил Сачков.

По его словам, эксперимент позволит создать карты отдельных галактик и планетарных туманностей, при этом карта всего неба создаваться не будет. В настоящее время объекты для изучения еще не выбраны.

«Китайская станция после вывода должна провести всякие инженерные работы, чтобы стать рабочей. Эксперимент где-то в 2022 году будет», — рассказал в интервью ТАСС Сачков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не может лишиться позиций в сфере освоения космоса, возвращение лидерства здесь — вопрос национальной безопасности. На текущий момент достижений здесь не так много, однако лидерство нужно вернуть, подчеркнул глава правительства.

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