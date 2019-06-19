СамГУПС задействует космические снимки Земли для освоения новых технологий

Самара, , 09:50 — REGNUM Самарский государственный университет путей сообщения (СамГУПС) и РКЦ «Прогресс» подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит использовать данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для освоения новых технологий. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Дистанционное зондирование земли — технология, работающая на интересы страны. Одномоментно может делать сотни снимков — тепловых, радиолокационных, космических. На встрече с представителями СамГУПС начальник отдела АО РКЦ «Прогресс» Анатолий Ращупкин сообщил, что данные ДЗЗ могут применяться в сфере транспорта для инвентаризации, мониторинга, определения видов воздействия окружающей среды на железнодорожные пути и наоборот.

Вместе с тем предприятию нужны специалисты, умеющие проводить тематическую обработку данных, поэтому в процессе сотрудничества стороны планируют подготовить специалистов, которые овладеют новыми технологиями, чтобы получать информацию, полученную с помощью дистанционного зондирования Земли.

Отмечается, что в рамках соглашения стороны договорились определить первые шаги и направления, по которым СамГУПС и «Прогресс» начнут сотрудничать, а также составить «дорожную карту» и сформировать список совместных мероприятий.

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