На севере Китая найдены военные сооружения эпохи Южных и Северных династий

Пекин, , 08:34 — REGNUM Китайские археологи обнаружили комплекс каменных построек возрастом более 1,5 тыс. лет в уезде Цзишань провинции Шаньси на севере КНР, сообщает 18 июня агентство Синьхуа.

Археологи обнаружили очаг и фрагменты керамики в комплексе построек в деревне Фоюйкоу, которые, как считают эксперты, относятся к военным сооружениям эпохи Южных и Северных династий (420−589).

«Мы изучали деревню в течение многих лет, и мы значительно углубились в понимании ее культуры и еще больше углубимся в будущем», — заявил эксперт по региональной культуре провинции Шаньси Чжоу Хэн.

Отметим, что уезд Цзишань в древности являлся полем битвы между Северными и Южными династиями.

Как сообщало ИА REGNUM, в центральной китайской провинции Хэнань были обнаружены 42 семейные гробницы бронзовых мастеров возрастом около 3 тыс. лет.

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