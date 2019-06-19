Назначен директор учебно-научного Центра библеистики и иудаики РГГУ

Москва, , 07:46 — REGNUM Вступил в силу приказ ректора РГГУ проф. А.Б. Безбородова о назначении директором учебно-научного Центра библеистики и иудаики (ЦБИ) проф. Леонида Фридовича Кациса. Новое руководство Центра призвано внести определенные новации в преподавание иудаики, которое уже несколько десятилетий успешно ведется в РГГУ. Эти новации связаны с тем, что Центр на протяжении последних четырех лет впервые в истории светских вузов РФ активно участвовал в подготовке специалистов по иудейской теологии — представителей общины Прогрессивного иудаизма в рамках специальности «Свободные искусства и науки» в Институте филологии и истории РГГУ. 17 июня 2019 г. в РГГУ состоялись первые защиты дипломов по новой и необычной специальности.

В настоящее время в рамках организации преподавания в вузах РФ теологии традиционных конфессий России перед Учебно-научным центром библеистики и иудаики РГГУ стоят новые задачи, связанные как с сохранением давних и славных научных традиций Центра, в частности, накопленных в сотрудничестве с общиной Прогрессивного иудаизма, так и сочетание их с преподаванием теологии иудаизма в рамках новой специальности, которая включит в себя представителей ортодоксальных иудейских общин РФ.

Директор ЦБИ РГГУ проф. Л.Ф. Кацис много лет принимает участие в этой работе, в частности, на посту заместителя председателя Экспертного совета ВАК по теологии, участвовал в разработке недавно принятых Паспортов научной специальности для защиты докторских и кандидатских диссертаций по теологии иудаизма и других традиционных конфессий, одновременно активно участвуя в спорах о новой специальности, которые активно велись в СМИ и академическом сообществе на протяжении нескольких последних лет.