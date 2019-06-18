В Красноярске предложили способ быстрого тушения лесных пожаров

Красноярск, , 13:31 — REGNUM Учёные Сибирского федерального университета (СФУ) предложили усовершенствовать процесс тушения лесных пожаров путём добавления в воду углеродных наночастиц, сообщает 18 июня пресс-служба вуза.

По словам младшего научного сотрудника научно-исследовательской части СФУ, кандидата физико-математических наук Александра Лобасова, пожар прекращается, когда температура горящего вещества опускается ниже температуры его воспламенения. Таким образом, добавление наночастиц в воду для тушения позволит ускорить процесс отбора тепла в процессе её испарения, а значит и время тушения пожаров.

Отмечается, что для тушения пожаров были выбраны именно углеродные наночастицы. По словам учёного, оптимальная концентрация таких частиц в воде составляет 0,1−1%. Благодаря малому размеру углеродные наночастицы равномерно распределяются в жидкости, длительное время не выпадают в осадок и не вызывают её расслоение.

Читайте также: Учёные СФУ задействуют беспилотники для оценки повреждённой короедом пихты