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В Красноярске предложили способ быстрого тушения лесных пожаров

Наука

Для этого необходимо ускорить процесс испарения воды, считают учёные

Красноярск, 18 июня 2019, 13:31 — REGNUM  Учёные Сибирского федерального университета (СФУ) предложили усовершенствовать процесс тушения лесных пожаров путём добавления в воду углеродных наночастиц, сообщает 18 июня пресс-служба вуза.

По словам младшего научного сотрудника научно-исследовательской части СФУ, кандидата физико-математических наук Александра Лобасова, пожар прекращается, когда температура горящего вещества опускается ниже температуры его воспламенения. Таким образом, добавление наночастиц в воду для тушения позволит ускорить процесс отбора тепла в процессе её испарения, а значит и время тушения пожаров.

Отмечается, что для тушения пожаров были выбраны именно углеродные наночастицы. По словам учёного, оптимальная концентрация таких частиц в воде составляет 0,1−1%. Благодаря малому размеру углеродные наночастицы равномерно распределяются в жидкости, длительное время не выпадают в осадок и не вызывают её расслоение.

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Лесные пожары
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