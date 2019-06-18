В России тестируют устройство для быстрого заживления ран

Москва, , 12:30 — REGNUM Российские учёные разработали новое устройство для терапии ран с использованием двухатомного оксида азота (NO). В настоящее время оно проходит испытания, сообщает 18 июня пресс-служба Сеченовского университета.

В человеческом организме NO вырабатывают внутренние клетки сосудов — клетки эндотелия. Далее оксид азота переходит в гладкие мышцы сосудов и расширяет их, вызывая снижение тонуса мускулатуры, релаксацию, регенерацию. Созданный ранее прибор ограничен параметрами, недоступными для клинического применения из-за высокой температуры газа в области основного потока (намного выше, 60°C).

Для дальнейшего совершенствования оборудования было необходимо создать поток газа, содержащий NO с характеристиками, близкими к параметрам имеющегося устройства, но имеющий температуру окружающей среды. Такая модификация исключает риск термического повреждения. Для производства «холодного» потока NO-содержащего газа разработан новый прибор.

Генерируемой экспериментальным устройством поток NO-содержащего газа с температурой окружающей среды облегчает заживление раны в прямом соотношении с содержанием оксида азота и скоростью потока в области применения. Отмечается, что инновационное устройство откроет новые возможности лечения ран и тяжелых воспалительных заболеваний.

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