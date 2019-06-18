Сибирские медики исследуют описторхоз, чтобы победить астму и аллергию

Томск, , 10:26 — REGNUM Вещество гемозоин, вырабатываемое в организме при многих паразитарных заражениях, в частности при описторхозе, способен может быть эффективным в профилактике и лечении астмы и аллергии. К такому выводу пришли учёные Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), сообщает 18 июня пресс-служба вуза.

Исследования в этой области ведутся медиками в течение пятнадцати лет. Сопоставления данных, полученных на разных этапах, показали, что существует связь между зараженностью описторхами и, в частности, пищевой аллергией: там, где распространена первая, реже встречается вторая.

Томские ученые впервые обнаружили, что описторхи тоже активно выделяют гемозоин — он помогает паразиту выживать, защищая его от «нападок» иммунной системы. Эксперименты показали, что гемозоин может подавлять иммунитет, участвуя в формировании баланса иммунной системы.

«При атопических болезнях как раз наблюдается дисбаланс, когда иммунный ответ развивается на любые антитела, попавшие в организм, возникает аллергическое воспаление со всей последующей клинической картиной, — отметила научный сотрудник СибГМУ Ирина Салтыкова. — Мы предполагаем, что гемозоин способен задерживать иммунный ответ и поэтому быть эффективным в профилактике и лечении атопических болезней».

Отмечается, что до сих пор гемозоин предлагалось применять для разработки вакцин против аллергии, а также он изучается как фактор, способствующий иммуномодулирующим процессам у больных малярией.

Исследование ученые СибГМУ ведут в рамках международного консорциума по описторхозам: на разных этапах в нем участвуют специалисты в США и Нидерландах. Цель проекта — выяснить, как гемозоин влияет на клиническое течение астмы, и проверить гипотезу о перспективах его использования в основной и сопутствующей терапии.

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