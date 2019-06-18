В ТГУ предложили бесконтактный метод испытаний материалов на огнестойкость

Томск, , 09:45 — REGNUM Бесконтактный метод для испытания деревянных конструкций и строительных материалов на огнестойкость — при помощи инфракрасной диагностики — предложили использовать специалисты механико-математического факультета Томского государственного университета (ТГУ). Об этом 18 июня сообщает пресс-служба вуза.

Во время экспериментов на образец направлялся постоянный поток тепла от излучателя и при этом фиксировался момент зажигания — появление пламени на поверхности. Для отработки метода инфракрасной диагностики при изучении характеристик зажигания ученые взяли доступные на рынке огнезащитные составы.

Результаты экспериментов специалисты университета представили на Девятом Международном семинаре по опасностям пожаров и взрывов в Санкт-Петербурге, где присутствовали специалисты из 34 стран. Тематика семинара включала исследования динамики пожара, детонации, водородной безопасности, горючести материалов, пожаротушения, расследования пожаров и аварий, оценки рисков, поведения человека в условиях пожара и других аспектов, связанных с неуправляемым горением при пожарах и взрывах.

Одновременно на семинаре был представлен стендовый доклад о разработанном на мехмате программном обеспечении, которое позволит оценивать пути распространения пожара с использованием ИК-диагностики.

«До сих пор не ясно, как горящие и пылающие огненные частицы способствуют распространению пожара, а с помощью нашего программного обеспечения можно проводить аннотирование каждой такой частицы в ролике, записанном с помощью инфракрасной камеры, — пояснил сотрудник лаборатории моделирования и прогноза катастроф ММФ Павел Мартынов. — После отладки программы станет возможным в автоматическом режиме обрабатывать тепловизионное видео, полученное в реальных пожарах, и получать информацию о количестве, размерах, скоростях и температурах частиц. Это создаст предпосылки для построения базы данных характеристик горящих частиц для пожаров различной интенсивности».

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