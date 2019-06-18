В Самарском университете стартовала международная летняя космическая школа

Самара, , 08:53 — REGNUM Четыре десятка молодых учёных из 23 стран приступили к работе в рамках XV Международной летней космической школы «Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе», которая стартовала в Самарском университете. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

На протяжении двух недель в лабораториях, инженерных и испытательных центрах университета исследователям предстоит разработать и защитить миссии, связанные с изучением ионосферы, наблюдением за Солнцем, исследованием Арктики, инспекцией космического мусора.

Для участия в школе в Самару прибыли бакалавры, магистранты и студенты PhD из Эфиопии, Португалии, Ирака, Японии, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Франции, Иордании, Испании, Индии, Норвегии, Украины, Мексики, Венесуэлы, Перу, Буркина-Фасо, Шри-Ланки, Египта.

«Цель мероприятия — формирование базовых компетенций в области наноспутниковых технологий, привлечение молодёжи к постановке и проведению экспериментов в космосе», — сообщил организатор школы, профессор Игорь Белоконов.

Выполненные работы получат оценку экспертов в рамках работы отдельной секции Третьего Российского симпозиума по наноспутникам с международным участием RusNanoSat.

Ранее в Самарском университете приступили к созданию наноспутников формата CubeSat3U, которые отправятся в космос для изучения ионосферы и магнитосферы Земли.

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