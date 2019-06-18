На Дальнем Востоке откроются филиалы двух московских вузов

Москва, , 07:47 — REGNUM На Дальнем Востоке будут созданы новые структурные подразделения ведущих российских вузов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Так, на базе Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (Республика Бурятия) будет создан филиал Московского авиационного института (МАИ), а на базе Забайкальского государственного университета (Забайкальский край) — филиал Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

Филиалы московских вузов созданы для подготовки специалистов для ключевых отраслей экономики Дальневосточного федерального округа и для поддержки молодёжи на рынке труда.

Отмечается, что количество структурных подразделений ведущих российских вузов на Дальнем Востоке увеличится с 12 до 14.

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в России территории опережающего социально-экономического развития «Бурятия».

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